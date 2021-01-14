BELEDİYEDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONUÇLANDI

Akyazı Belediyesi işçilerini kapsayan Toplu iş sözleşmesi sonuçlandı.

Bu haber 2021-01-14 16:16:50 eklenmiş ve 231 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi işçilerini kapsayan Toplu iş sözleşmesi sonuçlandı.

Akyazı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında varılan anlaşma doğrultusunda, Belediye işçilerinin 2 yıl süreyle geçerli olacak sosyal ödemeleri ile çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi (TİS), Belediye Başkan’ımız Bilal Soykan ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir tarafından imza altına alındı.

Akyazı Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Belediye Başkanımız Bilal Soykan;‘’ Göreve geldiğimiz günden itibaren, seçim sürecinde planladığımız program dahilinde çalışmalarımıza ara vermeden tüm hızımızla devam ediyoruz.

Belediye yapılanmasının yanında, Ak Belde A. Ş şirketimiz ile ilgili yapılanma çalışmalarımız da devam ediyor. Hükümetimizin çıkarmış olduğu borç yapılandırma yasası ile borçların yönetilebilir vaziyete gelmesiyle inşallah ilerleyen yıllarda Şirketimizin borçlarını da azaltmış olacağız.

Önümüzdeki aylarda inşallah; bitmeyen enerjimiz ve hizmet aşkımızla, sahada da en büyük destekçilerimiz olan işçi arkadaşlarımla birlikte söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçireceğiz.

Biz Akyazı Belediyesi olarak, Başkanından sahadaki emekçisine kadar büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdini mutlu görmek bizi de mutlu eder. İşçi arkadaşlarımız da bu ailenin önemli bir parçasıdır. Biliyorsunuz Pandemi süreci başladığından beri tüm ekiplerimiz ile birlikte gece-gündüz demeden sahalardaydık. Hemşerilerimizin huzuru ve sağlığı için büyük bir gayret gösterdik. Bugün burada, sahada ve kurumumuzda ter döken emekçilerimiz için bir araya geldik. Onların ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirmek için uzun zaman harcadık. Belediyemiz, Akbelde şirketimiz, işçilerimizin sendikası Hizmet-İş ve İşveren Sendikası Yerelsen bir dizi görüşmeler gerçekleştirildi ve sonuçta herkesin memnun kalacağını düşündüğümüz bir karara varıldı.

Ülkemizin şartlarını ve belediyemizin imkânlarını da göz önünde bulundurarak yaptığımız sözleşmeye göre; 2021 Ocak ayı itibariyle en düşük işçi maaşı 3.200 TL olacak. Sözleşmenin 2. yıl zam artışı da yıllık enflasyon oranında olacak. Sosyal yardımlar paketi çerçevesinde zam oranlarını da ortalama % 40 oranında artırdık. Bunun yanında temizlik işçilerimize koku bedeli olarak ekstradan 100 TL daha ilave ettik. Tarafların taleplerini ve tekliflerini gönlümüzden daha fazlasını vermek geçse de, Belediyemiz imkanları dahilinde değerlendirerek ortak noktada buluşturmak için büyük çaba gösterdik. Önümüzdeki 2 yılı kapsayacak bu sözleşmenin hem işçi kardeşlerimiz hem de aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sürece emek verip katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. ’’ dedi.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir tören sırasında yaptığı konuşmada;

‘’ Akyazı Belediyesi Akbelde AŞ ile yaptığımız uzun süren toplu iş sözleşmesi çalışmalarımızdan sonra bugün imza töreni aşamasına geldik. Başından beri KHK ile kadroya geçen üyelerimizin o günden bugüne maddi haklarında kayıplar meydana geldiğini ve mağduriyet yaşadıklarını her fırsatta dile getirdik. Sayın Belediye Başkanımız Bilal Soykan yeni sözleşme ile bu kayıpların giderilmesi konusunda Belediye ekonomik şartlarını zorlayarak bizlere yardımcı oldu. Bizlerin imzası da işçi arkadaşlarımızın kararıdır. Bu toplu iş sözleşmemizin başta belediyemize, sendikamıza ve tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız, bizleri kırmadan belediyenin olanakları ölçüsünde, taleplerimizi karşılamaya çalıştı. Böylece toplu sözleşme görüşmelerimiz uzlaşı ile sonuçlandı. Ben tekrar hem sendikamız, hem de işçi arkadaşlarımız adına Sayın Başkanımız Bilal Soykan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.



