Çocuklarının eğitimi için 10 aydır internet bekliyor

Nüfusu 90 bine yaklaşık Akyazı ilçesindeki merkez Mahalle olan İnönü Mahallesinde

Bu haber 2020-12-26 00:48:37 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Nüfusu 90 bine yaklaşık Akyazı ilçesindeki merkez Mahalle olan İnönü Mahallesinde defalarca müracaat etmesine rağmen İnternet bağlatamayınca çocukların eğitim göremez oldu

Nüfusu 90 bine yaklaşan Sakarya’nın merkez ilçelerden sonraki en büyük ilçesi olan Akyazı’da ilçe merkezinde bulunan İnönü Mahallesinde ikamet eden Saffet Aydın 10 ay önce Türk Telekom’a internet başvurusunda bulundu.

Türk Telekom yetkilileri Saffet Aydın’ın evine İnternet bağladıklarını belirtip ayrıldılar. Evindeki İnternet bir türlü aktif olmayınca yeniden Türk Telekom’a müracaat ederek arızanın giderilmesini istedi.

Aradan 10 geçmesine rağmen defalarca müracaat etmesine rağmen İnterneti bağlanmayan Saffet Aydın Defalarca Akyazı Türk Telekom’a gittim her seferinde beni başka yerlere yönlendirdiler fakat 10 aydır evime internet bağlatamadım. İnternet bağlanmayınca da Çocuklarım ders çalışamıyor eğitimleri aksıyor kimi kime şikayet etsem de bu sorunum çözülse Çocuklarım eğitimden eksik kalmasa diyerek tepki gösterdi