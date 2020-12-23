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AKYAZI’YA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YAPILACAK AMA !

AKYAZI’YA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YAPILACAK AMA !

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AKYAZI’YA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YAPILACAK AMA !

Eski Devlet Hastanesi karşısında ilçe Sağlık Müdürlüğü olarak hizmet veren binanın yerine
Bu haber 2020-12-23 10:33:49 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Eski Devlet Hastanesi karşısında ilçe Sağlık Müdürlüğü olarak hizmet veren binanın yerine Sağlıklı Hayat Merkezi yapılacak. Tek sorun İlçe Sağlık Müdürlüğünün mevcut binayı boşaltamaması.

Akyazı Sağlıklı Hayat Merkezi'nin projesi, yapılan girişimler sonucunda onaylandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve onaylanan proje, Eski Devlet Hastanesi karşısında Verem Savaş Dispanseri olarak bilinen İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce kullanılan binanın yerine yapılacak.

Yeni yapılacak  Sağlıklı Hayat Merkezi ile Akyazılı vatandaşlar diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler ,spor hocaları, şeker hastalığı gibi sürekli hastalıklarla ilgilenen özel eğitim almış hemşireler, Röntgen ve ultrason imkanı , Kanser taramaları, anne-bebek sağlığı la ilgili konularda hizmet alacaklar.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü kendi envanterinde bulunan eski Devlet Hastanesi binasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Merkezi olarak kullanılan kısmının teslimi sonrası buraya geçecek ve proje başlayacak.

Yer tesliminin yapılması için öncelikle mevcut İlçe Sağlık Müdürlüğünün bu binayı boşaltması gerekiyor. İlçe Sağlık Müdürlüğünün geçici olarak taşınacağı yer konusunda henüz bir gelişme yok.

Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatının bir an önce yerin boşaltılması gerekiyor. Boşaltma işlemi geciktikçe İnşaata başlanılamıyor.

 

 
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