TV264’te İlçelerde Gündem her Salı saat 15.00’te

Sakarya’nın ilk ve tek uydu Televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu İlçelerde

Bu haber 2020-11-16 23:40:18 eklenmiş ve 130 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’nın ilk ve tek uydu Televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu İlçelerde Gündem programında Akyazı ve Karapürçek, Pamukova ve Karasu, Kocaali ilçelerinin sorunları masaya yatırılacak. Program Salı günü saat 15.00’te canlı olarak yayınlanacak.

ilk ve tek uydu kanalı olan TV264' televizyonunda Alaattin Onur’un sunduğu, Pamukova ve Geyve ilçeleri adına İsmail Çetintaş ve Karasu ve Kocaali ilçeleri adına Cihan Ersöz’ün katılacağı programda ilçelerin sorunları tartışılacak. Akyazı ve Karapürçek, Pamukova , Karasu ve Kocaali ilçelerindeki gündemde olan sorunlar önemli konular ve iddialar hakkında yorumlar yapılacak.

Sakarya'nın ilk uydu televizyon kanalı TV 264'ü uydunuzdan izleyebilmek için yapmanız gerekenler bulunuyor.

Türksat 3A uydusundan Batı lokasyonundan yayın yapan TV264 kanalı Digital platformlarda yer almıyor.Ancak internet üzerinden İPTV'den izlemek mümkün..

http://canli.tv264.com.tr

http://tv264.com.tr/canli-yayin

https://www.youtube.com/tv264

https://medyabar.com/canli-yayin

TV 264 hakkında detaylı bilgiler için kanalın resmi hesapları ve www.medyabar.com’da yer alacak olan duyuruları takip etmek mümkün.

TV 264'ü uydudan nasıl izlerim?

TV 264’ü izlemek için, televizyonunuza bağlı uydunuzu aşağıdaki ayarlarına göre düzenlemeniz gerekmektedir.

TV 264’ün frekans bilgileri ise şu şekilde:

Türksat 3A

Frekans: 12685 MHZ

Sembol: 27500

Polarizasyon: Yatay

Fec: 2/3