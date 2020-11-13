Belediye Fen İşlerinde durmak yasak

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler için havaların iyi gittiği günlerde

Bu haber 2020-11-13 00:31:50 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler için havaların iyi gittiği günlerde durmak adeta yasak. Harıl harıl çalışan ekipler son olarak Altındere Osmanağa ve Salihiye Mahallelerinde yol genişletme ve alt yapı çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan’la sohbet eden Mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarları başlatılan ve sonlandırılmak üzere olan çalışmalardan memnun olduklarını söylediler. Başkan Soykan’da çalışmaların tüm İlçe genelinde sürdürüldüğünü ve aralıksız bir şekilde de devam ettirileceğini söyledi.