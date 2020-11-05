BELEDİYE ÇALIŞIYOR

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Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin İlçe genelinde birkaç koldan başlattıkları
Bu haber 2020-11-05 20:02:12 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin İlçe genelinde birkaç koldan başlattıkları çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Fen İşleri ekipleri havalarında iyi gidiyor olmasından yararlanarak Ömercikler, Pazarköy ve Pazarköy ile Alaağaç Mahalleleri arasında  yağmur suyu hat çalışması, Konuralp Mahallesinde kilitli parke yapım çalışması, Güzlek ve Dokurcun Mahallesinde malzeme serim çalışması, Hastane Mahallesinde parsel yol açma çalışması, Mansurlar Mahallesinde taş duvar yapım çalışmasını sürdürürken, yine Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri de İlçe genelinde ot biçme, ağaç budama ve peyzaj çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Her iki Müdürlük yetkilileri başlattıkları çalışmaların havaların bozması ve yağışların başlamasına kadar sürdürüleceğini ve bu konuda kararlı olduklarını ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdular.

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