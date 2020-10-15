MHP’DEN BİR DİZİ ZİYARET

MHP Akyazı İlçe teşkilatı başkanları Ali Dertlinin önderliğinde bir dizi ziyaret yaptı

Bu haber 2020-10-15 23:26:31 eklenmiş ve 130 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı başkanları Ali Dertlinin önderliğinde bir dizi ziyaret yaptı. İlk ziyaret Kaymakam Yakup Güney’e oldu. Ziyarette Akyazı ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapıldı ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

MHP Heyetinin ikinci ziyaret durağı Ziraat Odası Başkanlığı oldu. Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar tarafından ağırlanan MHP heyeti, burada da çiftçilerin sorunları ile ilgili Başkan Bayraktar’dan bilgi aldı ve sorunları çözümü konusunda ellerinden geleni yapacakları konusunda sözler verildi.

MHP Heyetinin üçüncü ziyaret durağı Akyazı Muhtarlar Derneği oldu. Dernek Başkanı ve Gazi Süleyman paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan ve ağırlanan MHP Heyeti burada da Muhtarların sorunları ilgili olarak Başkan Kahraman’dan bilgi alındı ve sorunların çözümü konusunda takipçi olacakları sözü verildi.

MHP’nin yaptığı ziyarette MHP’li Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, İksan Özcan, Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Dedecan Başkan amza Köymen, İlyasAli Dertliye eşlik ettiler.