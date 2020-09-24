ADI ŞAFAK OPERASYONU

Akyazı Belediyesi yıllardır bakım yapılmayan çarşı merkezi, Gazi Süleyman Paşa Camii

Bu haber 2020-09-24 23:51:53 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi yıllardır bakım yapılmayan çarşı merkezi, Gazi Süleyman Paşa Camii çevresinde şafak operasyonu adını vererek asfaltlama çalışmalarına başlattı.

Akyazı Belediyesi çarşı içi güzelleştirme çalışmaları kapsamında Gazi Süleyman paşa camii yanındaki 3004 nolu sokağın derme çatma olan parke taşları sökülmüş SASKİ ekipleri tarafından Kanserojen olan asbest borular sökülerek yenil çelik borularla değiştirildi. Bordür ve yağmur oluğu çalışmalarından sonra bu sabah namazı sonrası başlayan Asfalt çalışması ile yeni yüzüne kavuşmuş oldu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yapılan açıklamaya göre daha öncede söylediğimiz gibi mkan ve zaman oldukça çarşı içindeki bütün bozuk olan parke taşları elden geçirilecek çarşı içi yeni yüzüne kavuşmuş olacak.