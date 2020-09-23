MESLEKLERİNDE 50 YILINI DOLDURANLARA BAŞKAN SOYKAN’DAN ŞÜKRAN BELGESİ

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’inde katıldığı törende mesleklerinde

Bu haber 2020-09-23 06:03:14 eklenmiş ve 135 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’inde katıldığı törende mesleklerinde 50 yılını doldurmuş olanlara Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından hazırlanan şükran belgeleri düzenlenen bir törenle verildi.

Belediye EK binasında gerçekleşen törene AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de katıldı. Törenin başlangıcında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, mesleklerinde 50 yılını dolduran değerli büyüklerimizle birlikte olmaktan ve onlara şükran belgesi takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum dedi ve bu değerli büyüklerimiz bizler için her zaman yol gösterici olmuşlar ve gelecek kuşaklara örnek olan ve ahilik çerçevesinde mesleklerini icra eden, işlerinde başarılı olan ve icra ettikleri işlerinden ötürü isimlerini altın harflerle yazdırmayı başaran bu değerlerimize Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum v e kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum dedi.

Daha sonra hazırlanan ve mesleklerinde 50 yılını doldurmuş olan esnafa şükran belgeleri Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Belediye Başkanı Bilal Soykan birlikte verildi.

Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel’de basın mesleğinde 50 yıldan fazla çalışmalarından ötürü düzenlenen törende şükran belgesi alan gazeteci isimler oldular.

Mesleklerinde 50 yıldan fazla çalışanlara verilen şükran belgesi törenine katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de belgelerin dağıtımından sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Böyle güzel bir organizasyon düzenleyen Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve arkadaşlarını kutluyorum. Bugün gerçekten benim içinde çok güzel bir gün oldu ve olacak. Çünkü biraz sonra buradan Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni eğitim ve öğretim yılına başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılacağım. O nedenle ben bugünü kendim için mutlu bir gün olarak değerlendiriyorum. Böylesine anlamlı bir tören düzenleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere tüm ekibini kutluyorum ve 50 yılı aşkın süredir mesleklerini icra eden ve siz değerli büyüklerimi de tebrik ediyorum ve kendilerine sağlıklı uzun ömür ve devam ettirmekte oldukları işlerinde de üstün başarılar diliyorum dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatı ve ev sahipliğinde düzenlenen şükran belgesi dağıtım törenine AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Koordinatörü AhmetCindioğlu,Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Ağaç İşleri Odası Başkanı Turan Gürel, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay, Esnaf Odası Başkanı Emin Üstün, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz katılırken, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ile Ünal Gündüz’de Başkan Bilal Soykan’la birlikte misafirlerine ev sahipliği yaptılar.

Düzenlenen tören toplu resim çekimi ile son buldu.

İŞTE ŞÜKRAN BELGESİ ALANLAR;

Mustafa Kahveci (Terzi) Abdullah Curoğlu (Terzi) İbrahim Curoğlu (Terzi) İsmail Berberoğlu (Sobacı) Hüseyin Kara (Araç pervane) Turhan Öncü (Aksesuar) Muzaffer Başer (Mali Müşavir) Osman Baylan (Berber) Ziyafettin Şişman (Bakkal) Osman Yolcu (Nalbur) Kemal Tercan (Demirci) Muyo (Tuzcu) Yılmaz Özdemir (Kuyumcu) Ziyaettin Şimşek (Ayakkabı tamircisi) Nermi Ceviz (Helva imalatçısı) Cafer Ayvacıoğlu (Şekerleme) Mangıroğlu Kırtasiye, İrfan Sezgin (Kırtasiye) Bülent Belül (Eczacı) Profesör ekmek fırını, Çetin Savcı (Diş Hekimi) İslam Yolcuoğlu (Yağcı) Mustafa Yolcu (Yedek parçacı) Rıfat Yalçın (Keresteci) ve Salim Özyılmaz (Gazeteci) Kenan Certel (Gazeteci)