Cezaları üç gün karantina ve 10 kitap okumak

Sakarya’da Korona tedbirleri kapsamında maske takmayanlar için üç günlük karantina ve 10 kitap okuma zorunluluğu getirildi.
Akyazı’da Polis ve Zabıta ekipleri birlikte maske denetimi yaptılar. Onlarca kişiyi maskesiz yakalayan ekipler maske takmayanları kayıt altına aldı. Kayıt altına alınanlar tekrar maskesiz yakalandıklarında cezaları 3 gün karantinada kalmak ve 10 kitap okumak olacak.
Sakarya V aliliğinin aldığı karar çerçevesinde maskesiz sokakta gezen vatandaşlar ceza ödemiyor ancak kayıt altına alınıyorlar.Kayıt altına alınan kişiler tekrar maske takmadığı belirlenirse bu kez 3 gün yurtlarda karantinaya alınacaklar karantina altında kaldığı sürede 10 kitap okuma zorunluluğuna tabi tutulacaklar.