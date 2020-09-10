YER KUZULUK “BU ALAN ÇÖPLERDEN ARINDIRILSIN”

Büyükşehre bağlanmadan önce belediyesi ve belediyeye bağlı üç mahallesi olan,

Bu haber 2020-09-10 16:35:48 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Büyükşehre bağlanmadan önce belediyesi ve belediyeye bağlı üç mahallesi olan, daha sonra Büyükşehir statüsü gereği belediyesi kapanan ve Akyazı belediyesine dahil edilen, önce tek mahalle sonra da iki mahalleye dönüştürülen Kuzuluk’un tekrar geri verilmeyen mahallesi konumunda kalan Şose mahallesi ile Topçu sırtı mahallesini birbirinden ayıran kalyan çayı ve o çayın üzerinde bulunan köprünün hemen yanı başında ve de lise, ortaokul ve ilkokulun da hemen arkasında kalan o alanda tekrar yığılmaya başlayan çöpler mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu.

Bundan bir müddet öncede aynı alana dökülmeye başlanan ve görüntü kirliliğine neden olan çöplerle ilgili Belediyeye yaptıkları şikayetler sonrası bahse konu olan çöpler o alandan kaldırılmış ve temizlenerek güzel bir görüntüye kavuşturulmuştu diyen mahalle sakinleri, aradan geçen zaman içerisinde o alanda “buraya çöp dökmek yasaktır” yazılı bir tabela asılmadığı için insanlar yine çöplerini ve pisliklerini alana dökmeye başlamaları bizleri üzmektedir. Anlatmaya çalıştığımız o alan üç okulun hemen arka tarafında kalmakta ve yanı başından da gürül gürül kalyan çayı akıp gitmektedir. Dere içindeki ağaçlar dereye apayrı güzellikte bir görüntü vermekte, o nedenle de Kuzuluk’u gezmekte olan misafirlerinde o alandan geçerken araçlarından inip derenin ve içindeki ağaçların güzelliklerini cep telefonları ile çekip bir anı olarak saklamakta olduklarını gözlüyoruz. Böylesine önem arz eden o alanla ilgili olarak Belediyemizden ricamız o alanın tekrar temizlenmesi, okulda görevli öğretmenlere ait araçların okullarının arkasında park yapabilmelerine imkan sağlaması için yine Belediyemiz tarafından açılan yolun ya kapatılması, ya da yolun okul yöneticileri tarafından sürekli kontrol altında tutulması ve alan önüne de “ Bu alana çöp dökmek yasaktır” tabelasının asılmasını istediklerini söylediler ve bu konuda Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan destek beklediklerini sözlerine eklediler.