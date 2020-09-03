BABA OĞLUNA CAN VERDİ

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Akyazı Alaağaç Mahallesi Muhtarı ve Akyazı Muhtarlar Derneği eski başkanı Ali Yalçın böbrek
Bu haber 2020-09-03 07:39:21 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Alaağaç Mahallesi Muhtarı ve Akyazı Muhtarlar Derneği eski başkanı Ali Yalçın böbrek yetmezliği tedavi görmekte olan oğlu Salih Yalçın’a büyük bir fedakarlık örneği göstererek böbreğinin birini vererek oğlunun hayata tutunmasını sağlaması büyük takdir topladı.

Ali Yalçın’ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan testler sonucu oğlu ile uyum sağladığı tespit edilir edilmez baba Yalçın hiç düşünmeden oğluna böbreğini vermek için ameliyat masasına yattı.

Pazartesi günü gerçekleşen ve çok başarılı geçen nakil sonrası konuşan baba Ali Yalçın şunları söyledi “ Benim yerimde hangi baba olsa benim yaptığımı hiç düşünmeden ve çekinmeden yapardı. Böbreğimi verdim ve oğlumu tekrar hayata bağladım. Çok mutluyum. İkimizin de sağlığı çok çok iyi.”

 
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