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TAŞYATAK MAHALLESİNE ASFALT

Akyazı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen
Bu haber 2020-08-19 00:16:33 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekip bu kez de Taşyatak Mahallesindeydi ve 500 metrelik Mahalle yoluna asfalt serimi yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Taşyatak Mahallesinde sürdürdüğü çalışmaları yakından takip eden komşu Mahalle sakinleri çalışmalar güzel gidiyor ama bizim Mahalleye ne zaman gelecekler merak içindeyiz açıklamasına cevap Belediye yetkililerinden geldi. Yetkililer, çalışmalarımızı belirlenen program dahilinde yürütüyoruz. Programda kimin sırası geldiyse oraya gidip çalışıyoruz şeklinde cevap verdiler.

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