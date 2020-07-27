CHP’Lİ KADINLAR PİKNİKTE BULUŞTU

CHP Akyazı Kadın Kolları tarafından düzenlenen piknik Kuzuluk Kırmızı Değirmen kır bahçesinde yapıldı.

Bu haber 2020-07-27 18:35:04 eklenmiş ve 93 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı Kadın Kolları tarafından düzenlenen piknik Kuzuluk Kırmızı Değirmen kır bahçesinde yapıldı. Kadın Kolları Başkanı Zeynep Öksüz ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı pikniğe Pamukova Kadın Kolları Başkanı Aslı Şengül v e Yönetimi, Erenler Kadın Kolları Başkanı Semra Güren ve Yönetimi, Serdivan Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldırım ve Yönetimi, Hendek Kadın Kolları Başkanı Emine Yazıcıtunç ve Yönetimi ile Partili kadınlar katıldı. Akyazı CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Erenler İlçe Başkanı Mustafa Çınal’da Kadın Kolları tarafından düzenlenen pikniğe katılarak partili hanımlara destek verdiler.

CHP Akyazı Kadın Kolları Başkanı Zeynep Öksüz, tarafımızdan düzenlenen pikniğ çevre İlçelerimizin Kadın Kolları Başkan ve Yöneticileri ile Partili hanımlarımızda katılmışlardır. Misafirlerimize ev sahipliği yapmanın engin mutluluğu içindeyiz. Piknikte bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan da partimizin kadın kolları olarak neler yapacağımız hususlarında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk dedi ve güzel bir gün geçirmenin de mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.