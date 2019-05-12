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Akyazı Ada Caddesi Cevat Ayhan Camii sosyal alanında bulunan Yeni cami Çay
Bu haber 2019-05-12 13:36:16 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesi Cevat Ayhan Camii sosyal alanında bulunan Yeni cami Çay bahçesi bir çok kez ihaleye çıkmıştı. Akyazı Belediyesi bu Çay Bahçesini açarak hizmete soktu.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi yolu üzerinde bulunan Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan yapımı kadar kiralama ihalesi Arapsaçına dönen Cevat Ayhan Camii yanındaki Yeni cami Çay Bahçesi belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatıyla Akyazı Belediyesi adına hizmete açıldı.

Akyazı belediyesi son zamanlarda işçi çıkartmaya başlamış ve tasarrufa gitmeye yönelmişti. Personel çıkartmak yerine çıkartılacak bu işçiler yeni açılan çay bahçesinde çalıştırılacağı belirtildi.

Öte yandan Çay bahçesinde çay fiyatının 0,99 kuruş olduğu belirtildi.Akyazılı vatandaşlar 99 kuruşluk fiyatı manidar buldu. Bakalım 100 kuruş verene para üstü 1 kuruş nasıl verilecek.
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KİMSEYE VERİLEMEYİNCE BELEDİYENİN ELİNDE KALDI
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