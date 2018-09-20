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ÖĞRETMENEVİNDE AŞURE GÜNÜ KUTLANDI

ÖĞRETMENEVİNDE AŞURE GÜNÜ KUTLANDI

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ÖĞRETMENEVİNDE AŞURE GÜNÜ KUTLANDI

Akyazı Öğretmenevi Müdürlüğü İslam aleminin önemli günlerinden biri olan
Bu haber 2018-09-20 22:51:33 eklenmiş ve 192 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Öğretmenevi Müdürlüğü İslam aleminin önemli günlerinden biri olan 10 Muharrem Aşure günü dolayısı ile Akyazı Protokolü ve öğretmen camiasına aşure ikramında bulundu.

Aşure ikramı öncesi Okul Müdürleri ile bir toplantı yapan İlçenin yeni kaymakamı Yakup Güney Okul Müdürleri ile hem tanıştı ve hem de 2018-2019 öğretim yılının başlaması nedeniyle başarı dileklerinde bulundu. Toplantının ana konusu okul önlerinde oluşabilecek asayiş olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile Jandarma yetkilileri de hazır bulundu.

Protokol ve okul müdürleri toplantı sonrası öğretmenevi bahçesinde verilen aşure ikramına katıldılar. Öğretmenevi müdürü Fatih Yılmaz günün anlamını belirten konuşmasını yaparken günün düzenlenmesine katkı veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Aşure gününü bundan sonraki yıllarda düzenleyerek geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

 
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