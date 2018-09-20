19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

19 Eylül Gaziler Haftası olması nedeniyle Akyazı Protokol üyeleri, Sakarya Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşların katılımı ile Akyazı tören alanında kutlandı.
Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Gaziler Derneği anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
Törende daha sonra Muharip Gaziler Derneği üyesi Gazi Mehmet Hikmet Desteci günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı.
Anıt önündeki törenin sonrasında protokol Gaziler Derneğine bir ziyaret gerçekleştirdi.
19 Eylül Gaziler Haftası törenine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Ak Parti İlçe Başkanı Feyzi Bora, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Akyazı Jandarma Komutanı Hamit Gençay, Sakarya Muharip Gaziler derneği üyeleri, Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener, Emniyet Personeli, Jandarma Personeli, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.