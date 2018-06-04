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ŞEHİT BABASI MUSTAFA UZUNER’İN İFTARINA BÜYÜK İLGİ

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ŞEHİT BABASI MUSTAFA UZUNER’İN İFTARINA BÜYÜK İLGİ

Akyazı’ya bağlı Salihiye mahallesinde ikamet eden ve oğlunu Güney doğuda vatan
Bu haber 2018-06-04 00:53:43 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Salihiye  mahallesinde ikamet eden ve oğlunu  Güney doğuda vatan müdafaası sırasında şehit veren Mustafa Uzuner  şehit oğlu Tacettin Uzuner ve  ebediyete göçmüş aile fertleri  için Kuran-kerim okuttu ve ardından iftar yemeği verdi.

Salihiye  Mahallesindeki evinin bahçesinde  her yıl geleneksel olarak verilen iftar yemeğine Mahalle halkının yanı sıra Akyazı ve civar mahallelerden yoğun bir katılım oldu.

Mustafa Uzuner’in evinin bahçesinde verilen iftar yemeği öncesi din görevlileri tarafından  okunan Yasin-i şerif ve diğer duaların ardından emekli imam Osman  tarafından yapılan dualar  aileden ebediyete göçmüş  olanların ruhlarına bağışlandı.

Şehit Babası Mustafa Uzunerin verdiği iftar yemeğine  Şehitler ve Gaziler Derneği Kurucusu ve onursal başkanı Salim Yarar, diğer şehit  babaları, dernek üyeleri, Salihiye Mahallesi sakinleri ve Akyazı’dan kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
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