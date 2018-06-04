ŞEHİT BABASI MUSTAFA UZUNER’İN İFTARINA BÜYÜK İLGİ

Akyazı’ya bağlı Salihiye mahallesinde ikamet eden ve oğlunu Güney doğuda vatan

Bu haber 2018-06-04 00:53:43 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Salihiye mahallesinde ikamet eden ve oğlunu Güney doğuda vatan müdafaası sırasında şehit veren Mustafa Uzuner şehit oğlu Tacettin Uzuner ve ebediyete göçmüş aile fertleri için Kuran-kerim okuttu ve ardından iftar yemeği verdi.

Salihiye Mahallesindeki evinin bahçesinde her yıl geleneksel olarak verilen iftar yemeğine Mahalle halkının yanı sıra Akyazı ve civar mahallelerden yoğun bir katılım oldu.

Mustafa Uzuner’in evinin bahçesinde verilen iftar yemeği öncesi din görevlileri tarafından okunan Yasin-i şerif ve diğer duaların ardından emekli imam Osman tarafından yapılan dualar aileden ebediyete göçmüş olanların ruhlarına bağışlandı.

Şehit Babası Mustafa Uzunerin verdiği iftar yemeğine Şehitler ve Gaziler Derneği Kurucusu ve onursal başkanı Salim Yarar, diğer şehit babaları, dernek üyeleri, Salihiye Mahallesi sakinleri ve Akyazı’dan kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.