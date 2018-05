ŞEHİT KIZINDAN BABASINA AĞLATAN MEKTUP

Mardin Nusaybin’de geçen yıl teröristlerin döşediği patlayıcının

Mardin Nusaybin’de geçen yıl teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan J.Binbaşı Ahmet Karaman’ın kızı Zühre Karaman’ın babasına yazdığı ve sosyal medyada paylaştığı mektup okuyanları ağlattı ve yüreklerini burktu.

Şehit Binbaşının kızı Zühre’nin mektubundaki “ Aşkın yaşı 17’ydi baba. Biz seni, sesini, kokunu, gülüşünü çok özledik. Sensiz çok zor. Aşkın yaşı 17’iydi baba Ben senden sonra 18 oldum” ifadeleri paylaşımı yapanları hayli duygulandırdı.

Babası şehit olduğunda 17 yaşında olan Zühre Selma Karaman’ın babasının şehit oluşunun yıldönümünde babasına işte bu mektubu yazdı “Kargo uçaklarını bilirmisiniz. Ben size anlaktayım. Yolcu uçaklarına benzemez hiç. Farklı farklı bölümleri yoktur. Evinizin salonu büyüklüğünde tek b ir bölme. Birçok oturma yeri birde girişi vardır. O girişe koyarlar tabutu. Tabut dediğime bakmayın benim gözümün nurunu koydular o gün oraya. En az 3 saat bu şekilde gürültülü, soğuk .bir uçağın içinde uçmak nedir bilirmisiniz. Cesaret edip bir türlü onun yanına gidememek nasıldır bilirmisiniz. Gidip orada olduğunu bile bile yüzünü görememek sarılıp koklayamamak nedir bilirmisiniz. 3 saat be. 3 saat ben ona baktım o bana baktı. Konuşamadım dokunamadım sarılamadım. Beyazıt’ın en büyük isteklerinden biri uçağa binmekti. Söz oğlu bindireceğim demiştin. Bir şekilde yine tuttun sözünü babam. Verdiğin her sözü tuttun bir şekilde. İçin rahat olsun. Seni son kez gördüğümde evden giderken beni kaldırmamıştın. Vedalar hep zordu senin için. Yatak sıcaktır şimdi ben olsam hiç kalkmam oh mis demiştin. Şimdi ç ok üşüyormusun toprağın altında. Sen soğuğu hiç sevmezsin ki. Ama bilirim. Başındaki bayrağın kızıllığında ısınmayı iyi bilirsin. O kızıllığın birazı da sensin. Bugün bir yıl oldu canımın içi. Senden sonra hiçbir şey aynı değil. En mutlu anımızda bile bir burukluk var. Herhangi bir saygı duruşunda hep gözlerimiz dolar. Ki ben sana karşı hep öyle duruyor olacağım. Ne mutlu sana ki, istediğin şekilde gittin oraya. Ne mutlu. Ama biz seni, sesini, kokunu, gülüşünü çok özledik. Sensiz çok zor. Aşkın yaşı 17’iydi baba . Ben senden sonra 18 oldum. Kızın Zühre Selma Karaman.

Ankara’daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’ndaki birliğinden özel görevli JÖH Taburu ile Mardin Nusaybin ‘e gelen Karaman’ın sabah göreve çıkmadan önce abdest aldıktan sonra bir arkadaşına “ Bugün Regaip Kandili şehit olmak için ne güzel bir gün” demişti. Binbaşı Karaman’ın şehit olmadan kısa bir önce de oğlu Beyazıt ile kızı Zühre ile telefonda konuşup “Şehit olursam sakın ağlamayın dik durun” diye tembihlediği de ortaya çıktı.

Şehit Binbaşı aslen Akyazılı

Mardin Nusaybin de şehit olan J.Binbaşı Ahmet Karaman Akyazı’nın Beldibi Mahallesinden. Kayınpederi Ziver Kaya’da Akyazı Seyfeler Mahallesinde oturuyor. Ahmet karaman’ın ailesi daha sonra İstanbul Pendik Kaynarca’da ikamet ediyor. Şehit Binbaşının ölürsem beni annemin yanına gömün” vasiyetinin yerine getirilmesi amacıyla İstanbul Pendik Kaynarca’da toprağa verilmişti.