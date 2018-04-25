KAÇAK AVCILARA VATANDAŞ ENGELİ

Av yasağına rağmen avlanmak isteyenlere engel vatandaştan geldi.

Bu haber 2018-04-25 23:50:03 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

Av yasağına rağmen avlanmak isteyenlere engel vatandaştan geldi. Akyazı Kuzuluk Mahallesinde bulunan göle kasnak diye isimlendirilen ağların atıldığını gören duyarlı vatandaşlar ağları bağlandıkları yerden sökerek yakmak suretiyle imha etti.

Beytullah Bayrak isimli duyarlı bir vatandaş yasağa rağmen avlanmak isteyenlere kendi Mahalle sınırları içinde izin vermeyeceklerini söyleyerek, bugün bu gölümüzde kasnak tabir edilen ağı bulduk ve yaktık. Böylesine kaçak avlanmak isteyenlere asla izin ve aman vermeyeceğiz. Avlanmanın da zamanları var doğa sevgisi olmayan bu tür düşüncede olanlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir açıklaması geldi.