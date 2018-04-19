İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI BİR KİŞİ YARALANDI

Akyazı Kuzuluk karayolunun Karaçallık Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Akyazı’dan Kuzuluk istikametine doğru gitmekte olan Ahmet Hamdi U. Yönetimindeki otomobil ana yoldan tali yola sapmak için ağırlaştığı esnada arkasından gelen başka bir otomobil duramayınca önündeki otomobile çarptı.
Kazada Ahmet Hamdi U. Yaralandı. Yaranan sürücü kaza mahalline gelen 112 Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.