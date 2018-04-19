MAHALLE MUHTARLIKLARI ARTIYOR

Daha önce belde statüsünde olan sonradan Büyükşehir sınırları içine girdiği için

Bu haber 2018-04-19 15:57:45 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da bazı Mahallelerde Muhtarlıklar artıyor. Daha önce belde statüsünde olan sonradan Büyükşehir sınırları içine girdiği için beldeleri kapatılarak Mahalle statüsüne alınan Altındere, Dokurcun ve Kuzuluk Mahalleleri bir Muhtarlıkla yönetiliyordu.

Her üç Mahalle sakinleri topladıkları imzalarla Mahallelerinin büyüklüğünü v e tek Muhtarlıkla yönetilemeyeceğini ifade ederek topladıkları imzalarla Akyazı Belediye Başkanlığına müracaat etmişlerdi.

Mahalle sayısının arttırılmasına yönelik bu talep Belediye Meclisi tarafından görüşüldükten sonra ilgili komisyona havale edilmişti. Komisyonda yaptığı toplantı sonunda Altındere Mahallesinin bir olan Muhtarlık sayısının 3, yine Muhtarlık sayısı bir olan Dokurcun ve Kuzuluk Mahallelerinin Muhtarlık sayısının 2 olması yönünde karar aldığı ve alınan bu komisyon kararının önümüzdeki ay içinde yapılacak olan Meclis toplantısında görüşülüp nihai kararın verileceği öğrenildi.