AKYAZI NET 16. YAŞINI KUTLADI

Akyazi Net Haber Sitesinin yayın hayatına başlamasının ardından

Bu haber 2018-04-16 16:18:15 eklenmiş ve 108 kez görüntülenmiştir.

Akyazi Net Haber Sitesinin yayın hayatına başlamasının ardından 16 yıl geçti. 16.yayın yılını İlçe Protokolü, Milletvekilleri, Siyasiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın yetkilileri, Muhtarlar, STK Başkanları, Basın emekçileri, Dostlar ve Sevenleriyle birlikte Semazen Et Balık Restoranda düzenlenen görkemli bir geceyle coşkulu şekilde kutladı.

Gecede misafirleri Site Genel Yayın Yönetmeni Alaattin Onur ve Site çalışanlarımız tarafından restoranın giriş kapısında karşılayarak Kendilerine hoş geldiniz dediler ve geceye katılmalarından dolayı teşekkür ettiler. Yemek sırasında da Site Genel Yayın Yönetmeni Alaattin Onur misafirlerin masalarını tek tek gezerek kendileriyle yakından ilgilendi ve bir kez daha katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Yemeklerin yenilmesinin ardından 16. yaş günü için hazırlanan pastayı Sakarya Vali Yardımcısı Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya 25 dönem Milletvekili ve Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, Medyabar.com Genel Yayın Yönetmeni Zafer Tokuş ve Genel Yayın Yönetmeni Alaattin Onur birlikte kesti.

Gecede plaket takdimi de yapıldı. Bulundukları görevlerinde gösterdikleri üstün gayret ve başarıdan dolayı belirlenen ilçenin değerleri olan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür V. Cengiz Bilgin plaketini Vali Yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçeklinin elinden alırken, Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu 25 dönem Sakarya Milletvekili ve Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubede görevli Komiser İshak Göz’e Akyazı Belediye eski Başkanı Yaşar Yazıcı, S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Demir, İnşaat Mühendisi Sebahattin Mestan Ak Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ve Akyazı Devlet Hastanesi Hemşiresi Elanur Özel’de plaketini Bahar Özyılmaz’ın elinden aldı.

Akyazı Net Genel Yayın Yönetmeni Alaattin Onur yaptığı konuşmada; Gecemize katılanlara teşekkür etti ve sizlerle bugünlere geldik yine sizlerle daha da büyüyerek ve gelişerek yayın hayatımızı sürdürmeye kararlıyız dedi.

Muhteşem ve Coşkulu gece 500 yıllık Çınar ağaçlarının altında içilen çaylar ve yapılan hoş sohbetlerle son buldu.

Geceye Sakarya Vali Yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya Milletvekili Zihni Acba, 25. dönem Sakarya Milletvekili ve Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci Ak Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Selman Demirtaş, İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Jandarma komutanlığı Jandarma Uz.Çvş.Cengiz Şahin,Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz, Op. Dr. Cabbar Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Durmuş, Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Belediye Meclis Üyesi ve Dokurcun Belediyesi eski Başkanı Ruhi Yılmaz,Belediye Meclis Üyesi ve As Akyazıspor başkanı Sait Beşir, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş,TEMAD Derneği İl Başkanı Ömer Soykan, Ak Belde eski Genel Müdürü ve emekli Din Görevlisi Osman Aydın, Alaağaç Spor Kulüp Başkanı Aydın Birincioğlu, Milli İrade Derneği Akyazı Şube Başkanı Ali Gezer, Kuzuluk Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çakmakçı, Dominos Pizza Akyazı temsilcisi Serkan Atilla,Yavuzlar İletişim, Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz ve kardeşi Bahar Özyılmaz, Yeni haber Gazetesi temsilcisi ve Bizim Akyazı sitesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Certel, Sapanca.com.tr. Genel Yayın Yönetmeni ve Anadolu Ajansı Sapanca Muhabiri Murat Arapoğlu, Doğan Haber Ajansı Sapanca muhabiri İsa Çiçek, Tokuş Medya işletmecisi Zafer Tokuş, Medyabar.com, Spor 264 ve TV 264 çalışanları, Bizim Hendek.com Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Çileci, sevenlerimiz, dostlarımızla birlikte sitemiz çalışanları köşe yazarları katıldı.