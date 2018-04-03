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OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 KİŞİ YARALANDI

Karapürçek İlçesinde ikamet etmekte olan Erhan
Bu haber 2018-04-03 20:22:44 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

 

Karapürçek İlçesinde ikamet etmekte olan Erhan Yüksek rahatsızlanan eşi Şadiye Yüksek’i Akyazı Devlet hastanesine getirirken Batakköy Mahallesi sınırları içinde faaliyetini sürdürmekte olan NTG fabrikası önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Çarpma sonucunda yaklaşık 20 metre savrulan otomobilin içinde bulunan sürdücü Erhan ve eşi Şadiye Yüksek yaralandı. Kazayı gören fabrika işçileri bir taraftan yaralıları otomobilden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan da olay mahalline 112 ambulans ve itfaiye çağırdılar. 112 ambulansın sağlık personeli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları tedavi için Akyazı Devlet hastanesine kaldırdı.

 

Jandarma’da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Karapürçek İlçesinde ikamet etmekte olan Erhan Yüksek rahatsızlanan eşi Şadiye Yüksek’i Akyazı Devlet hastanesine getirirken Batakköy Mahallesi sınırları içinde faaliyetini sürdürmekte olan NTG fabrikası önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Çarpma sonucunda yaklaşık 20 metre savrulan otomobilin içinde bulunan sürdücü Erhan ve eşi Şadiye Yüksek yaralandı. Kazayı gören fabrika işçileri bir taraftan yaralıları otomobilden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan da olay mahalline 112 ambulans ve itfaiye çağırdılar. 112 ambulansın sağlık personeli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları tedavi için Akyazı Devlet hastanesine kaldırdı.

Jandarma’da kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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