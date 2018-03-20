AKYAZIDA OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI 2 ÖĞRENCİ YARALI

Akyazı İnönü Mahallesi Anadolu Öğretmen Lisesi okulu yakınlarında

Bu haber 2018-03-20 17:33:46 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.