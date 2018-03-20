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AKYAZIDA OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI 2 ÖĞRENCİ YARALI

AKYAZIDA OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI 2 ÖĞRENCİ YARALI

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AKYAZIDA OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI 2 ÖĞRENCİ YARALI

Akyazı İnönü Mahallesi Anadolu Öğretmen Lisesi okulu yakınlarında
Bu haber 2018-03-20 17:33:46 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Otomobille Elektrikli bisiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Akyazı İnönü Mahallesi Anadolu Öğretmen Lisesi yakınlarında kaza meydana geldi.

Tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Metin S. idaresindeki 54 H 3*** plakalı Otomobille Elektrikli Bisikletiyle Akyazı Sosyal Gelişim Merkezindeki programa gittikleri öğrenilen iki öğrenci Hüseyin A. İle Çağrı K. Çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Elektrikli Bisikletten savrulan iki genç öğrenci aldıkları darbeyle yaralandılar. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılara yapılan müdahalelerin ardından Ambulansla birlikte Akyazı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Öte yandan kaza sonrası Elektrikli Bisiklet parçalanarak kullanılmaz hale gelirken Otomobilde maddi hasarlar meydana geldi.

 

Olay yerine gelen Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 
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