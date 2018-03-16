GİRİŞİMCİLİK KURSUNA İLGİ BÜYÜK

KOSGEP VE İŞ-KUR işbirliğinde Akyazı’daki girişimcilere

Bu haber 2018-03-16 19:45:06 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

KOSGEP VE İŞ-KUR işbirliğinde Akyazı’daki girişimcilere yönelik gerçekleştirilen hibe destekli sertifika programına ilgi beklenenin üzerinde oldu.

230 Akyazılı girişimcinin başvuru yaptığı programla ilgili olarak ilk toplantı Akyazı Sosyal Gelişim merkezinde yapıldı. Program çerçevesinde girişimcilere 5 iş günü eğitim verilecek ve 5 iş günü sonrasında da girişimciler sertifika almaya hak kazanacaklar.

Akyazı Belediyesi tarafından da desteklenen girişimcilik kursları Belediye tarafından belirlenecek olan bir salonda verilecek. Kursların başlama tarihide daha sonra açıklanacak.

Sertifika almaya hak kazanan girişimcilere KOSGEP aracılığı ile 50 bin lira hibe 100 bin lira da faizsiz geri ödemeli kredi verilecek.