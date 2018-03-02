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ESKİ BEDİLDE TEK KATLI EV YANDI

Akyazı’ya bağlı Eskibedil Mahallesinde Mustafa D. ait tek katlı evde yangın çıktı.
Bu haber 2018-03-02 05:16:28 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Eskibedil Mahallesinde Mustafa D. ait tek katlı evde yangın çıktı.Evde tek başına yaşayan yaşlı adam alevlerin arasından son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre Akyazı’ya bağlı Eskibedil Mahallesinde gece saat 24.00 civarında Mustafa D. Ye ait tek katlı evde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi tamamen sardı.

Evde tek başına yaşayan Mümin Dönmez adındaki yaşlı adam alevlerin arasından kendini son anda dışarıya atarak canını kurtardı. Yangını fark eden komşular İtfaiyeye haber verdiler.

 Olay yerine gelen Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu çıkan yangına müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan söndürdüler.

 İtfaiye soğutma çalışmalarına devam ederken Jandarma çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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