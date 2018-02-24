YOLDA DURAN OTOMOBİLE ÇARPTI. 1 YARALI

Akyazı Batakköy yolu Mevlana Camii önünde tali yola sapmak için

Bu haber 2018-02-24 23:03:16 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Batakköy yolu Mevlana Camii önünde tali yola sapmak için duran Otomobile arkasından gelen Jip Çarptı. Kazada yaralanan kadın Hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Kaza Batakköy yolu Şehit Furkan Çelik Caddesi Mevlana Camii önünde meydana geldi.

Selda A. İdaresindeki 54 AY 4** plakalı Jip Batakköy istikametinden Akyazı istikametine seyir halindeyken aynı istikametteki Mevlana camii önünde karşı tali yola sapmak için yolda bekleme yapan İsmail S. idaresindeki 54 YD 8** plakalı Otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası Jip’te yolcu olarak bulunan ve hamile olduğu belirtilen Tuğba A.yaralandı.

Yaralanan hamile kadın için çağrılan Ambulansı beklemeden özel bir Otomobille Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tuğba A. Burada yapılan müdahaleler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.