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ATSO ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ATSO üyelerine
Bu haber 2018-02-21 23:19:55 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ATSO üyelerine TOBB NEFES KREDİSİ projesi için 24-25-26 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da TOBB ve Başbakanlık Çankaya Köşkünde olacak.

Başkan Bayraktar, içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte, ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin en büyük sorunları arasında finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyon üzerindeki kredi faizleri yer almaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere 2017 yılında başarı ile gerçekleştirilen ve üyelerimize dağıtılan 1.900.000,00.-TL. ‘TOBB NEFES KREDİSİ’ projesi tekrarlanması için Odamız ve diğer odaların talepleri ile gündeme getirilerek kararlanması sağlanmıştır. Proje önümüzdeki günlerde Ziraat Bankası, Denizbank, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası işbirliği ile üyelerimize verilecektir. KOBİ niteliğindeki Oda üyelerimize yukarıda yazdığımız bankalar tarafından, aylık % 1,09 faiz oranında 12 ay eşit taksitli 1 yıl vadeli olarak maksimum 200 bin TL ye kadar kullandırılmaya başlanacaktır.

Başkan Bayraktar, uzun uğraşlar sonucu gündeme getirdiğimiz NEFES KREDİSİ için 24-25- Şubat 2018 de TOBB’nde bilgilendirme toplantılarına katılacağız. 26 Şubat 2018 tarihinde ise Başbakanlık Çankaya Köşküne çıkarak, Başbakan Binali Yıldırım Beyin nezaretinde yapılacak Nefes Kredisi Projesi İmza Törenini gerçekleştireceğiz. Ülke genelinde KOBİ’ler  % 18 ile % 20 arasında faiz ile kredi kullanabildiği için ticari hayatlarında  zorluklar çekiyorlardı. Üyelerimizin faizlerin yüksek oluşu ile ilgili şikayetleri göz önünde bulundurularak Odalarımızın girişimleri sonucunda TOBB öncülüğünde başlatılacak bu Proje ile KOBİ’lerin yüksek faiz baskısından bir nebze olsun kurtularak, nefes alacağını söyledi.

 

 

 

 
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