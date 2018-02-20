HAVUZ FACİASI ARTIK YARGIDA

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde Kuzuluk Agualand isimli iş yerinde

Bu haber 2018-02-20 17:41:31 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde Kuzuluk Agualand isimli iş yerinde 23 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen ve havuz faciası olarak isimlendirilen olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Meydana gelen bu korkunç olayla ilgili olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Sakarya 1.Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu ve Mahkeme de iddianameyi kabul ederek ilk duruşma tarihi olarak 27 Nisan 2018 tarihini belirledi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Kuzuluk Şose Mahallesinde bulunan ve işletmeciliği aynı olayda hayatlarını kaybeden Mehmet Kaya (59) ve Kadir Kaya (30)tarafından yapılan Kuzuluk Agualand da havuza yüzmek için giren Gökay Yıldırımgeç (14) elektrik akımına kapılmış ve onu havuz içinde boğulmak üzere olduğunu gören işyeri işletmecisi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya ile birlikte Davut Mert Kaliç (16) ile Nurullah Önlütürk (14) de Gökay Yıldırımgeç’i kurtarmak için havuza atlayınca onlarda elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

İDDİANAMEDE YER ALAN HUSUSLAR

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilerek mahkeme için gün verilen olayla ilgili olarak Savcılık Makamı tarafından hazırlanan iddianamede ilginç ayrıntılara da yer verildi.

Havuzun işletmecisi Mehmet Kaya tarafından havuza atlama kulesi, gelin ve damatlar tarafından loca olarak kullanılmak üzere de demir perfore yaptırıldığı ve bu perforenin elektrik işinin ise belgesi olmayan Kemal D. İsimli şahsa yaptırıldığı ve onaylanmış bir projenin de olmamasına karşın işe başlanıldığı iddianamede yer aldı.

Yine aynı iddianamede topraklama diye tabir edilen hiçbir tedbirin alınmadığı, hav uza 20 metre mesafede bulunan bir lokantadan usule aykırı olarak kablo çekildiği, konutlarda kullanılan kablonun kullanıldığı, tamamı demir olan platforma sıva üstü plastik priz ve aydınlatma anahtarı konulduğu, olay günü platformda bulunan elektrik prizi kullanılarak bir takım makinelerin çalıştırıldığı, uzun süre çalıştırılan makinelerin etkisiyle platformdaki prizin akım kuvvetine dayanamayarak eridiği hususları yer aldı.

Ayrıca aynı iddianamede akımın platformun demir aksamına temas ederek havuzun içindeki suya iletildiği, akımın suya geçmesiyle birlikte o anda havuz içinde olan Gökay Yıldırımgeç’in yanıyorum, yardım edin şeklinde bağırması üzerine işletme sahibi Mehmet Kaya’nın oğlu Kadir Kaya’ya şartelleri kapat dediği, oğlunun da kapattığını söylediği, elektriğin kesildiğini sanan Mehmet Kaya ile birlikte oğlu Kadir Kaya, Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk’ün Gökay Yıldırımgeç’i kurtarmak için havuza atladıkları, ancak kapatılan şartelin havuza ait olmaması ve yanlış şartelin kapatılması nedeniyle de havuzda bulunan 5 kişinin can verdiği, tesisatı yapan elektrikçi Kemal Dursun aranarak şartel yerinin öğrenildiği ve daha sonra elektrik akımının kesildiği hususları da yer aldı.

Akyazı Belediyesi de sorumlu tutuluyor

5 kişinin hayatına mal olan havuz faciasında birçok eksiği olmasına rağmen işyerine ruhsat veren zamanın Belediyenin yetkili çalışanlarına görevi ihmalden soruşturma açıldı. İşyeri ile ilgili olarak ilk ruhsatın E.G. isimli şahsa kapatılan Kuzuluk Belediyesi tarafından verildiği, işyerinin de alınan bu ruhsatla 12.04.2012 tarihinde açıldığı, daha sonra aynı ruhsatla 20.07.2115 tarihinden sonra da Mehmet Kaya ve oğlu Kadir Kaya tarafından işletilmeye devam edildiği de hazırlanan iddianamede yer aldı.

Elektrikçiye 15 yıl hapis istendi

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayla ilgili olarak halen tutuklu bulunan Kemal D.nin elektrikçilik yapma yetkisi olmaması rağmen hiçbir önlem almadan suya temas eden demir platforma sıva üstü priz tesisatı çekip gerekli dikkati göstermeyerek taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmaktan dolayı 15 yıl hapis cezası istemi de yer aldı.

Avukatlarda belirlendi

O havuz faciasında hayatını kaybeden Gökay Yıldırımgeç’in ailesi açılan davada kendilerini savunmak üzere Avukat Muharrem Saran’a yetki verirken, Davut Mert Kaliç’in ailesi de aynı davada savunma yetkisini Avukat Necati Atçeken’e verdi. Edinilen bilgiye göre aynı olayda hayatını kaybeden Nurullah Önlütürk’ün Avukat tutmadığı öğrenildi.