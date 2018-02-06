AKYAZININ İMARINI GÖRÜŞTÜLER

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ziyaretine gittiği

Bu haber 2018-02-06 16:50:04 eklenmiş ve 110 kez görüntülenmiştir.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ziyaretine gittiği Sakarya Mimarlar Odası Başkanı Sami Kafadar’a yaptığı ziyarette ikili Akyazı’nın mimari durumu ile imarını da görüştü.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, Mimarlar Odası başkanı Sami Kafadar’ın Akyazılı olması nedeniyle yaptığım bu ziyarette Akyazı ile ilgili olarak hem mimari yönden hem de imar bakımından neler yapılabiliri konuştuk ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Yaptığımız bu görüşme hayli yararlı bir görüşme olmuştur. Bu tür görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi için kararda aldık dedi.

Mimarlar Odası Başkanı Sami Kafadar’da öncelikli olarak Akyazı benim doğduğum, büyüdüğüm ve halen yaşadığım bir İlçe. İlçemle ilgili gerek mesleğimle gerekse fikren benden ne istenirse onu vermeye ve yapmaya hazırım. AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Fevzi Bora ile bu ziyaret esnasında güzel İlçemizi daha da güzelleşmesi için ne yapabilirizi konuştuk. Karşılıklı olarak fikir teatisi yaptık. Yaptığımız bu görüşmede konuştuklarımızı inşallah önümüzdeki gün ve yıllar içerisinde hayata geçirmeyi başarırız dedi.