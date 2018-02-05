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GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Akyazı'da Mudurnu kenarında bulunan bir geri dönüşüm
Bu haber 2018-02-05 00:06:44 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da Mudurnu kenarında bulunan bir geri dönüşüm fabrikası nedeni belirsiz bir şekilde çıkan yangın çıktı. Kısa sürede her yeri alevler sarınca fabrika adeta alev topuna döndü

Akyazı İlçesindeki Mudurnu Çayı kenarında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında gece 03.00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

 Alevleri gören fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 Fabrikada çıkan yangın Lodos’un da etkisiyle  kısa sürede büyüyerek tüm tesis alanını sardı. Tesis alanı yangının kısa sürede büyümesi üzerine adeta alev topuna döndü.

İtfaiye ekipleri yangına çok sayıda yangına çok sayıda tankerle müdahale etti. Alevler metrelerce yükselerek ilçedeki birçok noktada gözüktü. Dumanları ve alevleri gören ilçe halkı büyük panik yaşadı.

 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu ve çevre ilçelerden gelen  İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

 

 
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