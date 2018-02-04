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BAKKALLAR ODASINDA KONGRE KALİÇ GÜVEN TAZELEDİ

Akyazı’da mevcut Odalar arasında Şoförler Odasından sonra
Bu haber 2018-02-04 23:30:23 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da mevcut Odalar arasında Şoförler Odasından sonra 296 faal üyesiyle en fazla üyeye sahip Oda konumunda olan Akyazı Bakkallar, Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu nostalji düğün salonunda yapıldı.

SESOB Başkanı Hasan Alişan tarafından yönetilen kongrede yargı gözetiminde yapılan seçime tek listeyle gidildi ve Hüseyin Kaliç bir kez daha Oda başkanlığına seçilerek güven tazelemiş oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Oda başkanı Hüseyin Kaliç, genel kurula katılan tüm üyelere oylarıyla verdikleri destek ve güven içinde teşekkür etti.

Yargı gözetiminde yapılan seçim sonunda Hüseyin Kaliç bir kez daha Bakkallar, Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanlığına seçilirken Yönetim Kurulu asil üyeliklerine de Rıdvan Özer, İlyas Yılmaz, Halil İbrahim Kopya, Recep Boğaz, Halil İbrahim Çeliker ve Hasan Bahadır,Denetleme Kurulu asil üyeliklerine ise Şenol Aktürk, Serkan Yüksel ve Harun Kobya’nın seçildiği açıklandı.

Akyazı Bakkallar, Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odasının gerçekleşen Genel Kuruluna SESOB’a bağlı bazı Odaların başkanları ile İYİ Parti Akyazı İlçe Başkanı Servet Top, MHP’li Meclis Üyeleri Harun Köymen ve Hikmet Kurt ile kalabalık davetli katıldı. 

 

 
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