BERBERLER ODASINDA KONGRE HASAN CENGİZ YENİDEN BAŞKAN

Akyazı Berberler Esnaf ve Sanatkârlar odası kongresi yapıldı. Tek adaylı kongrede mevcut başkan Hasan Cengiz yeniden başkan seçildi.
Akyazı Berberler Esnaf ve Sanatkârlar odası kongresi Ada Caddesindeki Rençber İşhanı’ndaki oda salonunda yapıldı.
Yapılan seçimlerde mevcut başkan Hasan Cengiz kullanılan 108 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.
Hasan Cengiz başkanlığa seçilirken Mustafa Aydın, Kerem Evren, Nermin Özten Yılmaz, Hasan Ali Yamak ve Naim Baş yönetim kurulu üyeliklerine seçilirken İlknur Dinç, Hatice Karpuz ve Sevda Tekir denetim kurulu üyesi oldular.