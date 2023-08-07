Zeynep- Furkan Çakıroğlu çiftine Görkemli düğün

MHP eski Sakarya Milletvekili Zihni Açba ve Avukat eşi Sibel Açba’nın güzel kızları Zeynep Açba ile Akyazı Salihiye Mahallesinin seçkin ailelerinden biri olan Çakıroğlu ailesinin

MHP eski Sakarya Milletvekili Zihni Açba ve Avukat eşi Sibel Açba’nın güzel kızları Zeynep Açba ile Akyazı Salihiye Mahallesinin seçkin ailelerinden biri olan Çakıroğlu ailesinin yakışıklı delikanlısı Avukat Furkan Çakıroğlu, Akyazı Elli4 Park kır düğün bahçesinde gerçekleştirilen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Nikahı Belediye başkanı Soykan kıydı

Mutlu çiftin nikahı Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından kıyıldı. Çiftin nikah şahitliklerini Sakarya Milletvekili ve MHP Grup başkanvekili Muhammet Levend Bülbül, Akyazı Belediye Meclis üyesi İhsan Özcan, Mustafa Çiçek ve Yağmur Tabur yaptı.

Mutlu çift nikah şahitleri ve çok kalabalık davetli önünde birbirlerine “EVET” dediklerinde kır bahçesini dolduran davetlilerden alkış tufanı geldi. Sakarya Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül nikah cüzdanını iyi dilekleriyle birlikte güzel gelin Zeynep’e verdi.

Katılım bir hayli yüksekti

Genç çiftin düğününe katılım bir hayli yüksekti. Sakarya’yı Ankara’da temsil eden önemli kuruluşların genel başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları, STK başkanları, her iki ailenin yakınları ve sevenleri ile kalabalık davetli katıldı.