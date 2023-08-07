Yurdagül İçyüz ile Sami Özmert evlendi

Akyazı Konuralp Mahalle Muhtarı Nihat İçyüz kızı Yurdagül’ü Akyazı Düzyazı Mahallesinde ikamet eden ve İnci Şirketler grubunda Enerji Mühendisi olarak çalışan

Akyazı Konuralp Mahalle Muhtarı Nihat İçyüz kızı Yurdagül’ü Akyazı Düzyazı Mahallesinde ikamet eden ve İnci Şirketler grubunda Enerji Mühendisi olarak çalışan Sami Özmert’le evlendirdi. Güzel gelin ve yakışıklı damadın kır düğünleri Düzyazı Mahallesinde yapıldı.

Genç çiftin nikahları Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından kıyıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kıyılan nikahın ardından hazırlanan evlilik cüzdanı Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş tarafından gelin hanıma verildi.

Gerek İçyüz ve gerekse Özmert ailesi nikahlarını kıyan belediye başkanı Bilal Soykan ve ekibine, mutlu günlerinde yanlarında olan ve yapılan düğünlerine katılan eş, dost ve akrabalara teşekkür etti.