Vefat
Giriş Tarihi : 21-12-2023 19:07   Güncelleme : 21-12-2023 19:24

YOLCU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​İlçemiz Seyfeler Mahallesi halkından Osman, Ömer ve emekli Öğretmen Fethi Yolcu'nun Kardeşleri, Mesut ve Kerim

YOLCU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

İlçemiz Seyfeler Mahallesi halkından Osman, Ömer ve emekli Öğretmen Fethi Yolcu'nun Kardeşleri, Mesut ve Kerim Yolcu'nun Babaları, İlçemiz Esnaflarından Mustafa Yolcu vefat etti.

Merhum Mustafa Yolcu’nun Cenazesi bugün Seyfeler Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan ikindi Namazını müteakip oldukça kalabalık bir cemaatin katılımı ile aile  Seyfeler aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhuma cenabı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu: Mesut Yolcu; 0532 472 61 26

 
 
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