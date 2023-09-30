Yılın Ahisi Yamak’a Ziyaretler Sürüyor

Valilik, Sakarya Büyükşehir ve SESOB’tan oluşan komisyon tarafından 2023 yılının AHİSİ seçilen Akyazılı Yorgancı İsmail Yamak’a tebrik ziyaretleri sürüyor.

Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca’da yılın ahisi seçilmesi nedeniyle İsmail Yamak’ın işyerine gelerek kendisini tebrik etti.

Ticaret İl Müdürü Atmaca, yılın ahisi seçilen İsmail Yamak’ı tebrik etmek için bugün Akyazı’ya geldim ve kendisini iş yerinde ziyaret ederek tebrik ettim dedi.

Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca’nın yılın ahisi seçilen Yamak’a yaptığı ziyarette SESOB’ a bağlı Oda başkanları İsmet Öztürk, Mustafa Demiralay, Hasan Cengiz, Hüseyin Kaliç, Şaban Özdemir, Emin Üstün İl Müdürüne eşlik ederken, gazeteci Alaattin Onur’da aynı anda İsmail Yamak’ı ziyaret edip kendisini tebrik etti.

2023 yılının Sakarya’da yılın ahisi seçilen yorgancı İsmail Yamak da yapılan ziyaretlerden memnun olduğunu söyledi ve ziyaret edenlere teşekkür etti.