VEFAT EDEN EMEKLİ ÖĞRETMEN MUSTAFA ÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından Konuralp İlkokulundan emekli , Merhum Mithat Çelik'in Damadı, Hasan ve Atakan Çelik'in Babaları, emekli Öğretmen Osman ve Cevdet Çelik'in Enişteleri,

Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından Konuralp İlkokulundan emekli , Merhum Mithat Çelik'in Damadı, Hasan ve Atakan Çelik'in Babaları, emekli Öğretmen Osman ve Cevdet Çelik'in Enişteleri, emekli Öğretmen Mustafa Çelik vefat etti.

Çevresi ve Milli Eğitim Camiasında sevilen ve sayılan Mustafa Çelik’in

Cenazesi12 Ocak 2024 Cuma günü (bugün) Zafer Camii'nde kılınan İkindi Namazı ve Cenaze Namazı sonrası Seyfeler mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Mustafa Çelik’e Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI