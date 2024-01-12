  • Anasayfa
  • Vefat
  • VEFAT EDEN EMEKLİ ÖĞRETMEN MUSTAFA ÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ
Vefat
Giriş Tarihi : 12-01-2024 18:32

VEFAT EDEN EMEKLİ ÖĞRETMEN MUSTAFA ÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından  Konuralp İlkokulundan emekli , Merhum Mithat Çelik'in Damadı, Hasan ve Atakan Çelik'in Babaları, emekli Öğretmen Osman ve Cevdet Çelik'in Enişteleri,

VEFAT EDEN EMEKLİ ÖĞRETMEN MUSTAFA ÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından  Konuralp İlkokulundan emekli , Merhum Mithat Çelik'in Damadı, Hasan ve Atakan Çelik'in Babaları, emekli Öğretmen Osman ve Cevdet Çelik'in Enişteleri, emekli Öğretmen Mustafa Çelik vefat etti.

Çevresi ve Milli Eğitim Camiasında sevilen ve sayılan Mustafa Çelik’in

Cenazesi12 Ocak 2024 Cuma günü (bugün) Zafer Camii'nde kılınan İkindi Namazı ve Cenaze Namazı sonrası Seyfeler mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Mustafa Çelik’e Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

 

 
Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: