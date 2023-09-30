Temizliğe özen gösteriyorlar

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkan ve yönetimi sanayi camisinin iç ve dış temizliğinin yapılmasına ilişkin

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkan ve yönetimi sanayi camisinin iç ve dış temizliğinin yapılmasına ilişkin belediyeye yaptıkları müracaat sonrası Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekibin sanayiye gelerek camilerinde iç ve dış temizlik, etrafında da dezenfekte ve ilaçlama yapması dernek yönetimini ve cami cemaatini mutlu etti.

Sanayi Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı, cami cemaatimiz yapılan bu çalışma sonrası daha steril ve temiz bir ortamda ve huzur içinde ibadet yapmalarını sağlayan belediyemizin sağlık ve temizlik işleri müdürü Engin Eroğlu başta olmak üzere tüm katkı veren çalışanlarına şahsım, derneğim v e cemaatimiz adına teşekkür ediyorum dedi.