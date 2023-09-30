​​​​​​​Akyazı çarşı içinde faaliyetini sürdürmekte olan Sezgin Kurukahve işletmesi her gün her meslek gruptan insanları ağırlar.

Akyazı çarşı içinde faaliyetini sürdürmekte olan Sezgin Kurukahve işletmesi her gün her meslek gruptan insanları ağırlar. Siyasilerinde sık uğradığı o mekanda kahve içmek aslında bahanedir. Zira aynı yerde yapılan sohbetlerde unutulmaz güzellikte olur ve doyumsuzdur. Güzelliğin oluşmasında işyeri sahibi Nüzhet Sezgin’in rolünün önemli ve büyük olduğunu da söylemek gerekir.

Önceki gün mekanda oturan CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, eski yönetici Erdal Karaoğlan ve partili Osman Erkan Akyazı’nın sevilen ve sayılan iş insanı Haluk Atabek ile CHP İl eski sekreteri Volkan Yavaş’ı ağırladı.

Gazeteci Salim Özyılmaz’ın da dahil ve şahit olduğu kahve içimi esnasında yapılan sohbetlerin tamamı siyasiydi. Siyaseti de çok iyi bilen iş insanı Haluk Atabek’in CHP’lilerle yaptığı o sohbette adeta tecrübesini konuşturdu ve CHP’nin Akyazı’da neden istenilen yerde olmadığını da yaptığı öz eleştiri ile tek tek anlattı. Haluk Atabek’in sakin bir şekilde doğruları anlatması da dinleyenlerin takdirine neden oldu.