TARİHİ AKYAZI AKBALIK GÜREŞLERİNİN 58. Sİ YARIN YAPILIYOR

​​​​​​​İlki 1956 Yılında Zamanın çocuk film yıldızı Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik) adına düzenlenen ve 10 yıllık bir kesinti sonunda yeniden yapılmaya devam edilen

İlki 1956 Yılında Zamanın çocuk film yıldızı Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik) adına düzenlenen ve yaşanan talihsiz bir olay sonucu10 yıllık bir kesinti sonunda yeniden yapılmaya devam edilen yağlı güreşlerin bu yıl 58. si düzenleniyor.

1978 yılına kadar Ayşecik güreşleri adında yapılagelen güreşler zamanın Kaymakamı Ahmet Karabilgin’in girişimleri ile Güreş federasyonu yağlı güreş listesinde yer almış ve bu tarihten itibaren de Adı Akyazı Akbalık güreşleri olarak değiştirilmişti.

Kırkpınar Başpehlivanlarından Zülküf Karabulut ve Ordulu Mustafa Bük tarafından kurulan Ayşecik güreşleri Kırkpınar güreşlerinden 1 hafta önce yapılıyor ve pehlivanlar Akbalık’tan Kırkpınar’a gidiyorlardı.

AKBALIK’TA İLGİNÇ GÜREŞLER

1980 yılında yapılan değişiklikle Akyazı Akbalık güreşlerinde statü gereği başpehlivanlık güreşlerinde yenişme mecburiyeti vardı. Eğer ilk gün başpehlivanlar final güreşinde birbirlerine üstünlük sağlayamaz sa güreşe ertesi gün devam edilecekti.

24. Akbalık güreşlerinde böyle bir durum yaşandı. Finale kalan Başpehlivanlardan Aydın Demir ve Mehmet Güçlü yaptıkları başpehlivanlık güreşinde 3.5 saat güreş tuttular ancak hava kararınca hakemler tarafından güreşe Pazartesi devam edilmesi kararlaştırıldı. Ertesi günü saat 10.00 başlatılan güreş 1 saat sürdürkten sonra Mehmet Güçlü’nün pes etmesi ile sona erdi. Başpehlivan ise Karamürselli Aydın Demir olmuştu.

27. AKBALIK GÜREŞLERİNDE BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞİ YAPILAMADAN BAŞPEHLİVAN BELLİ OLDU

27. Akbalık Güreşlerinde başpehlivan final güreşi yapılmadan belli olmuştu. Yarı final güreşinde Aydın Demir , Osman Şener’i yenmiş, Kadir Birlik te Sökeli Mehmet Keçe’yi üstün bir güreşle yenerek Finalde Aydın Demir’e rakip olmuştu. Bu final Güreşi yapılmadı ve Kadir Birlik Başpehlivan İlan edildi.

Final Güreşinin yapılamamasının nedeni ise Aydın Demir’in “ Kadir Birlik benim çırağımdır. Ben çirağımla güreşmem. Kırkpınarda da olsa yine güreşmem” diyerek açıklama yapması ile anlaşıldı. Bu iki ilginç anı Akbalık tarihine bu şekilde geçmiş oldu.

YARIN YAPILACAK OLAN GÜREŞLERE 700 CİVARINDA GÜREŞÇİ KATILMASI BEKLENİYOR.

58. Akyazı Akbalık güreşleri yarın yapılacak ve yapılan açıklamada 700 civarında güreşçinin katılması bekleniyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan bütün güreş severleri Akbalık yağlı pehlivan güreşleri festivaline davet ediyorum dedi.