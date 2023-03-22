ŞEHİT BABASI SALİM YARAR AKYAZI EYYUP GENÇ FENLİSESİNİN KONUĞU OLDU

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesinde kutlandı. Şehitlerimiz minnet ve dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesinde kutlandı. Şehitlerimiz minnet ve dualarla anıldı.

Okulun bütün idareci, öğretmen ve öğrencilerini katılımıyla kutlanan bu büyük zaferin 104. yıldönümünün onur konuğu ise Terör Şehidi Fatih Kemal Yarar'ın babası Emekli Öğretmen Salim Yarar ve Gazeteci emekli öğretmen Kenan Certel oldu.

Okul Salonunda tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen kutlama gecesinde Eyyup Genç Fen Lisesi Müdürü Murat Yeşilbaş her iki konuğunu öğrencilerine tanıtarak davetlerine geldikleri için teşekkür etti.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Daha sonra söz alan Şehit Babası ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Kurucu ve Onursal Başkanı Şehit Babası Salim Yarar söz aldı. Yarar getirdiği tabloları eşliğinde Çanakkale savaşlarını ve kurtuluş savaşlarını ve savaşların başkomutanı Gazi Mustafa Kemali anlatırken kendisi duygulandı ve de salondaki öğrenci ve öğretmenlere de duygulu anlar yaşattı.

Yaklaşık 1 saat süren konferansın ardından Gazeteci, emekli öğretmen Kenan Certel’de tüm öğrencilerle birlikte Çanakkale Marşı ile Atatürk’ün çok sevdiği Çalın Davulları Çaydan aşağı türküsünü seslendirdi.

Konferans programı hatıra fotoğrafları çekilmesi ve Şehit babası Salim Yarar'ın Okul Müdürüne sunduğu hediyenin kabulü ile son buldu.