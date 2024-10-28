Sapanca Belediye başkanı Şahin’den Akyazı CHP İlçe teşkilatına ziyaret

​​​​​​​CHP’li Sapanca Belediye başkanı Nihat Arda Şahin Akyazı’ya gelerek partisinin İlçe teşkilatına ziyarette bulundu.

CHP’li Sapanca Belediye başkanı Nihat Arda Şahin Akyazı’ya gelerek partisinin İlçe teşkilatına ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan başkan Arda, iktidara emin adımlarla yürüyen partimizin İl genelinde bütün İlçe teşkilatlarını gezmeye başladım. Bugünde Akyazı’ya geldim. Teşkilatımızı ziyaret ettim ve kendilerinden çalışmaları hakkında geniş bilgiler aldım. Verdikleri bilgiler ve candan misafirperverlikleri ile teşkilat ve kadın kolları başkanlarımla yönetimlerine teşekkür ederim dedi.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır ve Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş’ta Sapanca Belediye başkanı Nihat Arda Şahin’in yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.