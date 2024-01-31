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SAKARYA KENT KONSEYİNİN TOPLANMA ADRESİ AKYAZI OLDU

Akyazı Güncel 362 OKUNMA

SAKARYA KENT KONSEYİNİN TOPLANMA ADRESİ AKYAZI OLDU

Başkanlığı Erol Öztürk (Hacıeyüpoğlu) tarafından yapılan Sakarya Kent Konseyi 126. Toplantısına Akyazı ev sahipliği yaptı. Ev sahibi Akyazı olunca kent konseyinin gündem maddelerinin dışında en çok konuşulan yine Akyazı oldu.

Başkanlığı Erol Öztürk (Hacıeyüpoğlu) tarafından yapılan Sakarya Kent Konseyi 126. Toplantısına Akyazı ev sahipliği yaptı. Ev sahibi Akyazı olunca kent konseyinin gündem maddelerinin dışında en çok konuşulan yine Akyazı oldu. Akyazı’nın park sorunu, Nostalji parkının kapatılması, Mudurnu deresinin islahı, sanayi bölgelerinde yaşanan sıkıntılar, Hilton Oteller zincirinin Akyazı sınırları içinde satıl aldığı söylenen arazi üzerine yapmayı planladığı yatırım konusunda bilgilenilmesi, kırsal mahalle konusunda belediyelerin tutumları, Akyazı’nın sağlık konusundaki yeri, Tarım ve hayvancılığın korunması, tarımın yapıldığı arazilerde yapılaşmanın önlenmesi gibi hususlarla ilgili konuşmalar yapıldı. Kent Konseyi toplantısında en yapıcı teklif Başkan Erol Öztürk’ten geldi. Öztürk Akyazı, Karapürçek ilçe sınırlarının yeniden belirlenmesi ve Müdürnü deresinin sınır kabul edilmesinin gerektiğini söyledi. Bu teklife Akyazı’lılar sıcak bakmadı.