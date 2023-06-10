Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 10-06-2023 00:01

SAKA  VE AYDIN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Saka Ailesinden İş adamı Recep ve Sabriye  Saka çiftinin Güzel kızları 

SAKA  VE AYDIN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Saka Ailesinden İş adamı Recep ve Sabriye  Saka çiftinin Güzel kızları  Erva  Saka ile Aydın ailesinden Gülser  ve Recep çiftinin yakışıklı delikanlısı Hüseyin Aydın bu akşam yapılan düğünle dünya evine girdiler.

Batakköy’deki Kadiç Park tesislerinde yapılan düğün törenine Saka ve Aydın ailelerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Saka ve Aydın ailelerini tebrik eder,Erva ve Hüseyin çiftine  kuracakları yeni yuvalarında ömür boyu mutluluklar dileriz. BİZİM AKYAZI

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