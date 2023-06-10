SAKA  VE AYDIN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Saka Ailesinden İş adamı Recep ve Sabriye Saka çiftinin Güzel kızları

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Saka Ailesinden İş adamı Recep ve Sabriye Saka çiftinin Güzel kızları Erva Saka ile Aydın ailesinden Gülser ve Recep çiftinin yakışıklı delikanlısı Hüseyin Aydın bu akşam yapılan düğünle dünya evine girdiler.

Batakköy’deki Kadiç Park tesislerinde yapılan düğün törenine Saka ve Aydın ailelerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Saka ve Aydın ailelerini tebrik eder,Erva ve Hüseyin çiftine kuracakları yeni yuvalarında ömür boyu mutluluklar dileriz. BİZİM AKYAZI