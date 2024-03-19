SAADET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKANI AYHAN VE TAN "TARLALARINIZI SÜRMEKTEN KORKMAYIN BİZ GELİYORUZ"

Saadet Partisi Başkan adayları Ayhan ve Tan: “Çiftçilerimize sesleniyoruz ! Tarlalarınızı sürmekten korkmayın biz geliyoruz”

Saadet Partisi Başkan adayları Ayhan ve Tan: “Çiftçilerimize sesleniyoruz ! Tarlalarınızı sürmekten korkmayın biz geliyoruz”

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ve Akyazı Belediye Başkan adayı Şeref Tan 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ile Şeref Tan, İlçe Başkanı Bayram Balık, teşkilat mensupları Kepekli ve Çıldırlar Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Başkan adayı Ayhan, burada yaptığı konuşmada, şehirde imar uygulamalarında tarım arazilerini mutlaka koruyacağını, sanayi ve yerleşim alanlarını belirlerken verimli tarım arazilerimizi hiçbir surette imara açmayacağını belirtti.

DESTEK OLACAĞIZ

Çiftçilere her türlü desteği sağlayacağını vurgulayan Ayhan, “Çiftçilerimize sesleniyorum, taralarınızı sürmekten korkmayın biz geliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta zor durumda olan çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız. Özellikle küçük üreticilere cansuyu mahiyetinde tohum, gübre ve mazot desteğinde bulunacağız.” dedi.

KÂRLI SATIŞLARINA İMKAN SAĞLAYACAĞIZ

Çiftçinin güçlenmesine öncü olacağını belirten Ayhan, “Üreticilerimizin ürünlerini vatandaşa direk satabilmeini sağlayacak üretici pazarlarını kuracak, aracı maliyetleri olmadan ürünlerini daha kârlı satışlarına imkan sağlayacağız. Belirli ölçeğin altındaki çiftçilerimizin bir araya gelerek kooperatifleşmesini teşvik edip pazarda daha da güçlenmelerini sağlayacağız.” diye konuştu.

Akyazı Belediye Başkan adayı Şeref Tan ise öğrencinin, emeklinin, esnafın yanında olacağımız gibi çiftçinin de her daim yanında olacağını söyledi.

AKYAZI’NIN KARA YAZISI DEĞİŞECEK

Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği içinde Akyazı’nın hizmetkârı olacağız diyen Tan, “Akyazı’da bazı sorunlar kronik hale geldi. Akyazı’nın Kara yazısını değiştireceğiz. Ova mahallelerimizden , yüksek kesimdeki mahallelerimize kadar çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşayan vatandaşlarımıza destek olacağız, her türlü yardımı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.