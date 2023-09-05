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Vefat
Giriş Tarihi : 05-09-2023 12:55   Güncelleme : 05-09-2023 22:51

PAZARKÖY’LÜ ÇELİK KARDEŞLERİN BABA ACISI

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı  Pazarköy Mahallesi halkından merhum Hüseyin Çelik'in Oğlu, Niyazi, merhum Ali, Ahmet ve

PAZARKÖY’LÜ ÇELİK KARDEŞLERİN BABA ACISI

Akyazı’ya bağlı  Pazarköy Mahallesi halkından merhum Hüseyin Çelik'in Oğlu, Niyazi, merhum Ali, Ahmet ve Nuri Çelik'in Kardeşleri, Recep Halit, Enver, Ahmet, Ali ve Serdar Çelik'in Babaları Kerim Çelik vefat etti.

Merhum Kerim Çelik’in Cenazesi bugün Pazarköy Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pazarköy aile mezarlığına defnedild.

Merhum Kerim Çelik’e Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz BİZİM AKYAZI

Oğlu: Halit Çelik  0536 859 95 38

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