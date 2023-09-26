Öztürk ve Sopacı ailesi akraba oldular

Akyazı'nın saygın ve de sevilen ailesi ÖZTÜRK'lerin yakışıklı delikanlısı Bilal gönlünü kaptırdığı SOPACI ailesinin güzel kızları Ceren'le

Akyazı'nın saygın ve de sevilen ailesi ÖZTÜRK'lerin yakışıklı delikanlısı Bilal gönlünü kaptırdığı SOPACI ailesinin güzel kızları Ceren'le Ankara Çankaya da bulunan La Rossa düğün salonunda görkemli bir düğünle evlenerek mutluluğa yelken açtılar.

Damat babası Mustafa, amcaları Olgun, Ergün ve Ismet Öztürk eşleri, çocukları ve yakınları ile birlikte düğün için gittikleri Ankara'dan gelinlerini de alarak mutlu bir şekilde Akyazı'ya döndüler.

BİZİM AKYAZI ailesi olarak genç çiftleri kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz.