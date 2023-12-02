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Vefat
Giriş Tarihi : 02-12-2023 21:43

Mürvet Hacıeyüpoğlu Dualarla ebediyete uğurlandı

​​​​​​​Akyazı Fatih Mahallesi halkından merhum Mehmet Hacıeyüpoğlu'nun Eşi, Mürvet Hacıeyüpoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Mürvet Hacıeyüpoğlu Dualarla ebediyete uğurlandı

Akyazı Fatih Mahallesi halkından merhum Mehmet Hacıeyüpoğlu'nun Eşi, Mürvet Hacıeyüpoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İlçemiz Fatih Mahallesi halkından merhum Mehmet Hacıeyüpoğlu'nun Eşi, Cengiz, Atilla, Adem ve Öğretmen Ramazan Hacıeyüpoğlu'nun Anneleri Mürvet Hacıeyüpoğlu vefat etti.

 

Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen ve sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

Merhume Mürvet Hacıeyüpoğlu’ya Akkah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baisağlığı dileriz BİZİM AKYAZI

 

 
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